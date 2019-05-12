بعد عرض 6 حلقات فقط... مؤلفة مسلسل دينا الشربيني غاضبة من حرق أحداثه

وقام الشخص بحرق أحداث المسلسل، بعد مشاهدته لأحداث نسخته الأصلية، وهو المسلسل الإيطالي "Sisters".

وفي المقابل، عبرت مريم نعوم عن غضبها من حرق أحداث مسلسلها قبل نهاية عرضه، وردت على هذا الشخص وعاتبته كونه أضاع مجهود فريق العمل وأحزنهم، موضحة له هناك المئات تعبوا واجتهدوا وعملوا على هذا المسلسل ليخرج بشكل جيد وفي النهاية جاء هو وبكل بساطة حرق الأحداث.

© Photo / Facebook/ Mariam Naoum رد مريم نعوم مؤلفة مسلسل "زي الشمس" على حرق أحداثه

ومسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

ويعتبر المسلسل هو أول بطولة مطلقة لدينا الشربيني في الدراما التلفزيونية، ويعرض على فضائية "إم بي سي مصر".