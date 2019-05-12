تعرف إلى نجوم دورة مهرجان "موازين" في المغرب لعام 2019

وقالت إدارة المهرجان في بيان، اليوم الأحد، إن اللبنانية كارول سماحة، ستفتتح حفلات مسرح "النهضة" المخصص للغناء العربي في 21 يونيو، وسيحيي المغني المغربي، محمد رضا الجزء الأول من هذا الحفل، وفقا لرويترز.

© Photo / Facebook/ AssalaOfficial مهرجان "موازين" يرد على اتهامات أصالة نصري

وفي اليوم التالي، يظهر من لبنان أيضا المغني عاصي الحلاني، ومعه في الجزء الأول من الحفل المغنية المغربية، يسرا سعوف.

وفي 23 يونيو، تطل اللبنانية ميريام فارس التي تشتهر بتقديم الغناء والاستعراض معا، ويسبقها في الفقرة الأولى من الحفل، "الثنائي" المصري الشعبي، أوكا وأورتيغا.

ويستضيف مسرح النهضة في 24 يونيو، المطرب الفلسطيني، محمد عساف، الفائز بلقب النسخة الثانية من برنامج المواهب (آراب أيدول) في 2013، ويسبقه في الفقرة الأولى من الحفل المغني الشعبي المصري سعد الصغير.

ويفتتح المغربي حميد حضري أمسية 25 يونيو على مسرح النهضة ليكون الختام مع اللبنانية إليسا التي تحظى بشعبية كبيرة في المغرب.

وفي مساء 26 يونيو، يغني اللبناني وليد توفيق والأردنية ديانا كرزون.

ومن بين الفنانين اللبنانيين الآخرين المشاركين هذا العام في موازين إيقاعات العالم رامي عياش ونجوى كرم.

وفي ختام الأمسيات العربية على مسرح النهضة في 29 يونيو حزيران سيغني الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في الأسابيع الماضية عن برنامج باقي المسارح التي تستضيف مغنين وموسيقيين عالميين من فرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

والمهرجان الذي تأسس في 2001 هو الأبرز على مستوى الموسيقى في المغرب ويجذب إليه في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب، وتقام دورة هذا العام من 21 إلى 29 يونيو المقبل.