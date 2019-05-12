بعدما اتهمها بالاستيلاء على شقته... سمية الخشاب لأحمد سعد: سأفجر مفاجآت تهز الرأي العام

وأكدت "الخشاب" أن هذا كلام عار تماما من الصحة، ومحض افتراء، وأنها سترد بالمستندات والشهود والوقائع بنفس البرنامج، المذاع خلال شهر رمضان، والذي صرح فيه "سعد" بتلك "الأكاذيب"، حسب تعبيرها، وفقا لـ تقارير محلية.
وأضافت الخشاب: "ردى سيكون بمستندات موثقة وشهود وحقائق وستفجر خلال الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل ستهز الرأي العام، وأنها بعد مشاهدتها واتهامها من خلال البرنامج طلبت حق الرد.. لم أتخيل ما قاله، لكنه قام بالتجاوز في حقي كثيرا، وإنني قمت استوليت على لحن أغنية "قلبي يا ناس" وكتبتها باسمي وسجلتها في الشهر العقاري دون علمه، وكل هذا كذبا بينا".
وواصلت: "اتهمني أحمد بالكثير بدون أي وجه حق أو دليل أو وقائع أو مستند.. جرح في سمعتي بالكثير.. وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وشعبية.. وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة".
وأردفت: "سامحت أحمد على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك "سيديهات" لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة".
وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس/آذار، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.
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