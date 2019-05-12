ألمانيا تختبر أول "طريق كهربائي سريع" للشاحنات (فيديو)

بدأت الحكومة الألمانية بتطبيق نظام الطرق الكهربائية بين مدينتي فرانكفورت ودارمشتات على مسافة تمتد لـ 5 كيلومترات من الطريق السريع.

لتنضم ألمانيا لقائمة الدول التي تراهن على الطرق الكهربائية السريعة باستخدام معدات صديقة للبية، بحسب مانشر موقع "engadget".

وسيتم ذلك من خلال دمج شاحنات الديزل الكهربائية الهجينة ضمن حركة المرور العادية، لكن مع استمدادها الطاقة من كابلات علوية تغنيها عن استخدام محركات الاحتراق الداخلي.

يذكر أن أول طريق كهربائي سريع كان قد أطلق في السويد في عام 2016، وتعتمد فكرته على استخدام الشاحنات بأذرع خارجة من سطحها لملامسة الكابلات العلوية واستمداد الكهرباء منها.

ويمكن أن تغذي الشاحنات الشبكة بالكهرباء عند ضغط المكابح، وهو ما يجعل النظام مفيدا في حالة وجود ازدحام مروري.