لاعب كرة مصري يردد "ألفاظا نابية" ويهدد بالانسحاب من لقاء تلفزيوني... ما سر انفعاله (فيديو)

فقد لاعب المنتخب المصري السابق ونادي إيفرتون الإنجليزي، إبراهيم سعيد، أعصابه، وأخذ يردد ألفاظا خارجة، بعد توجيه سؤال محرج له في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وتراشق "سعيد" مع "شيخ الحارة" في حلقة أمس الأحد، الألفاظ النابية، وهدد بالانسحاب من البرنامج الذي تقدمه الإعلامية، بسمة وهبة، والمذاع طوال شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس".

وعن سبب الشجار وانفعال إبراهيم سعيد، فقد كان بسبب ذكر "شيخ الحارة" لواقعة ضربه لوالده وعلاقته بوالدته، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وأشار إبراهيم سعيد في برنامج "شيخ الحارة" إلى أن اللاعب الدولي ونجم فريق "ليفربول" البريطاني لكرة القدم، محمد صلاح، يستحق أفضل لاعب في تاريخ مصر، مضيفا أنه بذل مجهودا كبيرا لتحقيق ذلك، ولفت إلى رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب له مكانة كبيرة، ولكنه يرى أن صلاح أفضل منه بلا شك، وأكد لا يوجد محمد صلاح آخر، ويعد آخر المواهب المصرية، واللاعبون في الدوري المصري حاليا لا يتمتعون باللياقة البدنية الكافية ولذلك يتعرضون للعديد من الإصابات.