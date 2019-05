رانيا يوسف تطلق مسابقة طوال شهر رمضان مقابل هذه الجائزة

View this post on Instagram

مسابقه #win_with_rania السؤال الأول " بوسي عملت ايه في أخواتها في مسلسل #السبع_وصايا ؟ المسابقه يوميا في الحاديه عشر مساء عبر حسابتي الرسميه " فيس بوك — تويتر — ستوري الانستجرام " جاوب علي الثلاثين سؤال لتكون إحدى الفائزين في نهايه الشهر الكريم

