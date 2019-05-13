رانيا يوسف تطلق مسابقة طوال شهر رمضان مقابل هذه الجائزة

أطلقت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، مسابقة لكل معجبيها، طوال شهر رمضان.

وتطرح "يوسف" 30 سؤالا على مدار رمضان، عبر قنواتها الرسمية للتواصل الاجتماعي، والذي يتعلق بتفاصيل أعمالها الفنية، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

وأشارت إلى أن الفائز في المسابقة سينال جائزة عبارة عن رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، شاملة جميع المصاريف.

من ناحية أخرى، هنأت رانيا يوسف معجبيها بحلول شهر رمضان، بواسطة فيديو شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه وهي مرتدية القفطان المغربي.

وأشارت في الفيديو إلى أنها وقت تصويره، كانت تتناول الإفطار مع أسرتها ووالدها للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان، وذلك بسبب انشغالها بتصوير أعمالها الفنية.

وستحل رانيا يوسف ضيفة في برنامج "شيخ حارة"، غدا الثلاثاء، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، وهو من تقديم الإعلامية بسمة وهبة.

تجدر الإشارة إلى أن رانيا يوسف أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.