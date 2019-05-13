رجل يعض ثعبانا... هكذا كان مصيرهما

لقي مسن هندي مصرعه، عقب أن تصدى لهجوم من ثعبان سام وقام بعض الثعبان وأكل قطعة منه، ليموت الثعبان أيضا.

ووفقا لصحيفة "تايمز ناو"، كان بارافات غالا باريا، صاحب الـ70 عاما، يعمل في مزرعته بولاية كجرات الهندية وهاجمه الثعبان فجأة وعضه فقام المسن بعض الثعبان أيضا.

Farmer in India bites snake to death in revenge before dying https://t.co/yDlZRAcjop — AsiaOne (@asiaonecom) May 11, 2019

وأمسك المسن الثعبان، وهو في حالة غضب، وعضه وقطع جزءا منه، وبعدها سقط بارافات مغشيا عليه.

وهرع المزارعون إلى الرجل المسن، ونقلوه إلى المستشفى لكنه توفي بعد عدة ساعات فقط، كما لحق به الثعبان.