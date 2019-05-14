مصر... تحديد موعد عيد الفطر فلكيا وأطول أيام الصيام

أعلن الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، أن أطول أيام شهر رمضان المبارك من حيث عدد ساعات الصيام ستكون آخر 3 أيام منه.

© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR الإعلان عن عدد أيام شهر رمضان هذا العام

ووفقا لصحيفة " الوطن " المصرية، أوضح القاضي أن عدد ساعات الصيام ستبلغ فى آخر 3 أيام حوالى 16 ساعة صيام ودقيقتين.

وأوضح القاضي أن سبب زيادة أوقات الصيام عن المعدل الطبيعي، يأتي لتزامن أواخر شهر رمضان مع بدء فصل الصيف.

وأشار القاضي إلى أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن شهر رمضان 29 يوما هذا العام، وأن عيد الفطر المبارك سيكون يوم 4 يونيو/حزيران المقبل.