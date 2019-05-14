رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى طلبا بشأن "التنانين"

تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما رسالة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ترفض فيها طلبا منها تضمن مبلغا من المال.

ووفقا لما ذكرته "بي بي سي"، أعربت الطالبة عن اهتمامها البالغ بالتنانين، مطالبة الحكومة بتخصيص تمويل للبحث عن المخلوق الأسطوري.

© AP Photo / TVNZ إعلان خطبة رئيسة وزراء نيوزيلندا

وأرادت فيكتوريا من الحكومة أن تدعمها حتى تتمكن من تدريب التنانين في حال وجدتها.

ووجهت الطفلة طلبها إلى رئيسة الوزراء عبر رسالة، مرفقة بها خمسة دولارات نيوزيلندية (3.20 دولارا أمريكيا).

وردت جاسيندا أرديرن على رسالة الطفلة فيكتوريا، قالت فيها إنها تشكرها على اتصالها بالحكومة، معلقة: "كنا مهتمين للغاية باقتراحك حول التنانين، لكن للأسف لا نقوم بأي عمل يتعلق بالتنين".

يذكر أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أعادت المبلغ المالي إلى الطفلة.