رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى طلبا بشأن "التنانين"

ووفقا لما ذكرته "بي بي سي"، أعربت الطالبة عن اهتمامها البالغ بالتنانين، مطالبة الحكومة بتخصيص تمويل للبحث عن المخلوق الأسطوري.
ووجهت الطفلة طلبها إلى رئيسة الوزراء عبر رسالة، مرفقة بها خمسة دولارات نيوزيلندية (3.20 دولارا أمريكيا).
وردت جاسيندا أرديرن على رسالة الطفلة فيكتوريا، قالت فيها إنها تشكرها على اتصالها بالحكومة، معلقة: "كنا مهتمين للغاية باقتراحك حول التنانين، لكن للأسف لا نقوم بأي عمل يتعلق بالتنين".
يذكر أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أعادت المبلغ المالي إلى الطفلة.
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