كارثة إسرائيلية على تطبيق "واتساب"... والشركة تناشد المستخدمين

ناشد القائمون على تطبيق "واتساب" بضرورة تحديث التطبيق بشكل عاجل، في أعقاب اكتشاف ثغرة أمنية تسهل من التجسس على المستخدمين.

ووفقا لصحيفة "فاينينشال تايمز"، اكتشف خبراء الأمن ثغرة طورتها إحدى شركات التجسس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسسي على جهاز المستخدم.

© REUTERS / Dado Ruvic واتساب يتخلص من "خاصية مزعجة"

ويتم استغلال الثغرة التجسسية عبر إجراء مكالمة واحدة فقط عبر " واتساب "، في نظامي "آي أو إس" وأندرويد.

وتهدد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكل كبير، خاصة وأن "واتساب" يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية.

ودعا "واتساب" المستخدمين بتنزيل التحديث الأخير للتطبيق بشكل عاجل، من أجل سد الثغرة.

يذكر أن الشركة الأمريكية أعلنت أنه تم اكتشاف الثغرة في أوائل شهر مايو/أيار الجاري.