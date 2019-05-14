الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

أصدرت الجهات المختصة في الولايات المتحدة، حظرا مؤقتا لاستيراد الكلاب من مصر، عقب تقارير بشأن 3 حيوانات مصابة بداء الكلب.

ووفقا لـ"إيه بي سي نيوز"، نشرت الهيئة الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بيانا قالت فيه إنها أصدرت أمرا فيدراليا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورا.

وأضاف البيان أن القرار الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بالداء الذي يعرف أيضا بـ"السعار.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تخلصت نهائيا منذ هذا المرض عام 2007.

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن داء الكلب، مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد من قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

وقالت الهيئة الأمريكية إن هذا الأمر سيستمر، حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة من مصر.