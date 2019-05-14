عرض أقدم سيارة "بورش" للبيع... والمقابل فلكي (صورة)

بات من المقرر أن يتم عرض أقدم سيارة صنعتها شركة "بورش" الألمانية في التاريخ، ويتوقع أن يتم بيعها مقابل مبلغ فلكي.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يعود تاريخ صنع السيارة إلى عام 1939، قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة النادرة ستباع مقابل 20 مليون دولار على الأقل، وبذلك ستصبح أغلى "بورش" في التاريخ.

World's oldest-surviving Porsche is set to sell for $20 MILLION at auction https://t.co/vC3ONLOU8i pic.twitter.com/hmAbtxRR6G — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) May 14, 2019

وصممت السيارة لسباق مسافته 1500 كم بين برلين وروما عام 1939، واستلهمت تصميمها من سيارة فولكسفاغن "الخنفساء"، التي صممتها بورشه أيضا.

وقام الألماني فيرديناند بورش، مؤسس الشركة، بتصميم وصنع السيارة بنفسه، وأطلق عليها اسم "الموديل 64"، وقد تم إيقاف صنعها بعد سنوات قليلة.