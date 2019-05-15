حيلة شيطانية... سيدة تتخلص من زوجها بـ"كوب عصير"

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قالت المتهمة أنها في يوم الواقعة، وضعت الأقراص المخدرة والمنشطات في العصير وقدمته لزوجها، وهي تبتسم.
وتناول الزوج العصير، قبل أن يسقط على الأرض جثة هامدة، لتدعي أن زوجها توفي بشكل طبيعي، قبل أن يكتشف الطبيب الشرعي، عكس ذلك.
وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، أن سبب الوفاة وضع منشطات داخل الطعام وعصير كان يتناوله المجني عليه.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، بسبب وجود علاقة مع آخر، وأنهما اتفقا سويا على التخلص من زوجها.
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