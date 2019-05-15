حيلة شيطانية... سيدة تتخلص من زوجها بـ"كوب عصير"

أدلت سيدة مصرية متهمة بقتل زوجها، باعترافتها أمام جهات التحقيق، كاشفة أن الأمر يعود إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين سمسار.

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قالت المتهمة أنها في يوم الواقعة، وضعت الأقراص المخدرة والمنشطات في العصير وقدمته لزوجها، وهي تبتسم.

وتناول الزوج العصير، قبل أن يسقط على الأرض جثة هامدة، لتدعي أن زوجها توفي بشكل طبيعي، قبل أن يكتشف الطبيب الشرعي، عكس ذلك.

© AFP 2019 / Laura Buckman كاميرا ترصد لحظة قتل الشرطة الأمريكية لمرأة حامل (فيديو)

واعترفت المتهمة بقتل زوجها "ليخلو لها الجو" مع عشيقها، فيما قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، أن سبب الوفاة وضع منشطات داخل الطعام وعصير كان يتناوله المجني عليه.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، بسبب وجود علاقة مع آخر، وأنهما اتفقا سويا على التخلص من زوجها.