سمية الخشاب: رفضت حبس أحمد سعد رغم شروعه في قتلي

وردت سمية الخشاب على ما وصفته بـ"أكاذيب" المطرب أحمد سعد زوجها السابق، كما ردت على ما قاله بأنها رفضت نقل ملكية المنزل له، قائلة: "هو يكذب دائما، وهو لا يمتلك دفتر شيكات، وقام بشراء سيارة لأم أولاده من البنك ولم يقم بسداد ثمنها لذلك رفض البنك إصدار دفتر شيكات له".

وأضافت: "قمت بدفع أكثر من نصف ثمن المنزل لأنه كان يتعثر في السداد، وطلب مني كتابة الشيكات باسمي وعند تعثره سأقوم أنا بالسداد، على أن أقوم بنقل ملكية البيت له بعد سداده لقيمة الشقة، وقمت بسداد 3 أقساط من ثمنها وهو سدد قسطين فقط".

وأكملت "قام بضربي على ظهري بخاتمه، ما تسبب لي في نزيف في الطحال واستوجب عملية جراحية لإنقاذ حياتي. رغم هذا رفصت سجنه".

وكشفت الممثلة المصرية تفاصيل حياتها مع زوجها السابق، مشيرة إلى أنه كان يحتاج لكافة أشكال الدعم لأنه يعاني من "ظروف" لم تكشف عنها.

وأعلن الثنائي الطلاق في مارس/أذار الماضي، دون الكشف عن تفاصيل، عقب زواج دام نحو عامين.