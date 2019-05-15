طفلة تنجو من الموت عقب سقوطها من الطابق الـ11 (فيديو)

نجت طفلة في الخامسة من الموت بأعجوبة، عقب سقوطها من الطابق الـ11 في أحد فنادق تايلاند.

ويظهر مقطع فيديو الطفلة تسير أثناء نومها، بينما كان الأب يغط في النوم.

وأغلق باب الغرفة في وجه الطفلة، فلم تتمكن من العودة إلى الداخل، قبل أن تحاول التسلق عبر الشرفة، لتنزلق يداها وتسقط من الطابق 11، وتستقر على أرضية الفندق الصلبة.

وهرع الموظفون في الفندق إلى الطفلة ليجدوها على الأرض فاقدة للوعي، فنقلت على الفور إلى المستشفى.

وقالل والد الطفلة وهو ضابط شرطة، إنه لم يكن يعلم بسلوك ابنته الغريب، ويعتقد أنها كانت تسير خلال النوم.

وأصيبت الفتاة بجروح خطيرة في ساقها وذراعها، ونقلت لاحقا إلى وحدة العناية المركزة.