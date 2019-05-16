بسبب خطأ صغير... عائلة خليجية تربط خادمتها في شجرة (صور)

أقدمت عائلة خليجية على تقييد خادمة فلبينية في شجرة؛ عقابا على تركها قطعة أثاث منزلية عرضة لأشعة الشمس في حديقة المنزل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخادمة صاحبة الـ26 عاما، كانت تعمل لدى عائلة ثرية في العاصمة السعودية الرياض.

وزعمت الصحيفة أن الخادمة أثارت غضب أصحاب المنزل بتركها قطعة أثاث باهظة الثمن بحديقة المنزل لتتعرض لأشعة الشمس.

وذكرت الصحيفة أن عاملة فلبينية أخرى، التقطت صورا للخادمة المعاقبة بينما كانت تقيدها العائلة التي تعمل لديها من معصميها وساقيها.

SAUDI ARABIA

Filipino maid is 'tied to a tree by her wealthy Saudi Arabian employers as punishment for leaving furniture outside in the sun'

Lovely Acosta Baruelo, 26, was allegedly tied to a tree in Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/lMnRka5qPR — Wish Fm (@Wishfmradio) May 14, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية علمت بالواقعة، وساعدت الخادمة المعاقبة على العودة إلى وطنها.

وذكرت سفارة الفلبين في المملكة، أن قضية الخادمة أحيلت إليهم في التاسع من مايو/أيار الجاري، ليتم إعادتها إلى الفلبين في نفس اليوم.

وجاء تحرك السفارة بعدما طلبت زميلة العاملة الفلبينية المساعدة وأرسلت صورا بالواقعة، مؤكدة أن صاحب العمل يلحق بهن الأذى لمجرد ارتكابهن أخطاء صغيرة.

يذكر أن بنحو 2.3 مليون فلبيني يعملون في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من نصفهم من النساء.