صياد يصطاد أخطبوطا يملك أذرعا ضخمة

ووفقا لصحيفة "ديفون لايف" المحلية، اصطاد جوش بيركس البالغ من العمر 33 عاما والذي يقوم بتأمين الاحتياجات البحرية للمطاعم الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الأربعاء، الأخطبوط العملاق

وقام الصياد بنشر صورته مع الأخطبوط الغريب على صفحاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي غضون ساعات قليلة من نشر الصور، قامت إدارة إحدى المطاعم في لندن بالاتصال به وشراء الحيوان البحري.

وكتب بيركس: "يبلغ طولي 188 سم، ومخالب الأخطبوط متر ونصف".

وفي عام 2018، سجلت مركبة أوتوماتيكية في المحيط الهادي قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة، شريط فيديو لأخطبوط نادر يسبح في أعماق المياه بلغ طوله 60 سم أي أطول بثلاث مرات من نظرائه.