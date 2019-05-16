لحظات تحبس الأنفاس... حادث مفزع في أمريكا (فيديو)

وقع حادث مروع أعلى ناطحة سحاب في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، تسببت فيه الرياح، التي أدت لخروج رافعة كانت مثبتة فوقها عن السيطرة.

تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الحادث وقع أمس الأربعاء 15 مايو / آيار، مشيرة إلى أن عدد من العمال كانوا يقومون بتنظيم نوافذ الدور رقم 50 في ناطحة السحاب، حيث خرجت الرافعة عن السيطرة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد الواقع، يظهر فيه قفص معلق بواسطة رافعة موجودة على سطح ناطحة السحاب، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ استطاعت الوصول إلى العمال وإنقاذهم قبل أن يصابوا بأي ضرر.

HAPPENING NOW: Crew trapped on an elevated platform that is swinging wildly in wind, continuously banging into a skyscraper in Oklahoma City — NBC / KFOR



pic.twitter.com/Y2gLqvV136 — Breaking911 (@Breaking911) May 15, 2019

ولفتت الصحيفة إلى أن الخسائر المادية في الحادث تمثلت في سقوط بعض الأجزاء الزجاجية للنوافذ، التي اصطدم بها القفص المعلق، الذي كان يستخدمه العمال في تنظيف نوافذ ناطحة السحاب.

OKCFD: This was the scene moments ago. The basket is now secured and firefighters are working to get the two window washers out of the basket.



pic.twitter.com/oweY1r1inU — Breaking911 (@Breaking911) May 15, 2019

وقامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان لمنع وقوع خسائر بشرية، خوفا من تأزمة الموقف، خاصة أن الرياح هي التي تسببت في وقوع الحادث، على متن ناطحة السحاب، التي تحمل اسم "ديفون تاور"، وهي مكونة من 50 طابق إضافة إلى طابقين أرضيين، ويصل طولها إلى 257 مترا.