فيلم وثائقي يكشف سبب طلاق ميغان ماركل من زوجها السابق

وحسب صناع الفيلم فإنه يتناول حياة ميغان ماركل قبل أن تقابل الأمير هاري، بالاستاند إلى مقابلة مع المراسلة آشلي بيرسون، التي تشارك عن كثب في حياة أفراد العائلة المالكة.

ووفقا لصحيفة "ذا ميررور" البريطانية أكدت بيرسون أن السبب الرئيس وراء طلاق ميغان من زوجها السابق ومنتج هوليوود الشهير، تريفور إنغلسون، هو حقيقة أنه تحتم عليهما قضاء أغلب الأوقات بعيدا عن بعضهما بسبب جريها وراء مستقبلها وشهرتها في التمثيل.

وقالت بيرسون: "لقد كانا معا لمدة 7 سنوات، وتزوجا لمدة عامين. وبعد زواجهما مباشرة تم استدعاؤها للعمل في مسلسل "Suits" لذلك سافرت إلى تورونتو وبقي زوجها في لوس أنجلوس. هذا ما دمر علاقتهما".

وتطلقت ماركل من إنغلسون عام 2013. وفي تشرين الثاني نوفمبر / من عام 2017 عرض عليها الأمير هاري الزواج، وكان له ذلك في أيار / مايو من عام 2018.