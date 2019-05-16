إلتون جون يصل مهرجان "كان" لحضور عرض فيلم سيرته الذاتية "روكت مان"

ويتتبع الفيلم، وهو من بطولة تارون إيجرتون بداية مسيرة المغني الفنية. ورغم أن الفيلم يعرض خارج المسابقة الرسمية فلا يزال واحدا من أكثر الأفلام المنتظرة في الدورة الحالية من المهرجان، وفقا لرويترز.

وتوقف جون لالتقاط الصور مع طاقم التمثيل في الفيلم، وهو يرتدي نظارته الشمسية الشهيرة على شكل قلب مطعم بالمجوهرات.

من ناحية أخرى، افتتح المخرج الأمريكي جيم جارموش مهرجان كان الليلة الماضية بفيلم "الموتى لا يموتون" (ذا ديد دونت داي) الذي يوجه انتقادات حادة للمجتمع الأمريكي.

والفيلم الكوميدي سينافس على جائزة السعفة الذهبية مع أحدث أعمال كوينتين تارانتينو وبيدرو ألمودوبار بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام لمخرجين جدد.

© AP Photo / Evan Agostini بالفيديو... إلتون جون يغادر المسرح غاضبا أثناء حفله الغنائي

وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة حيث يتحول السكان إلى "موتى أحياء" أو زومبي، وينتقد الفيلم من ينكرون تغير المناخ كما ينتقد السياسات الأمريكية والعالم المدمن للهواتف الذكية الذي تسيطر عليه النزعة المادية.

ويلعب الممثلان بيل موراي، وآدم درايفر، والممثلة كلوي سيفاني، أدوار أفراد الشرطة الذي يواجهون جيشا متناميا من الزومبي، كما تشارك نجمة البوب سيلينا جوميز والممثلة تيلدا سوينتون في الفيلم.

ويعرض الفيلم في الدورة 72 للمهرجان ضمن مجموعة من الأفلام التي وصفها منظمو المهرجان بأنها "سياسية ورومانسية".

ويرأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو وهو أول مخرج من أمريكا اللاتينية يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان.