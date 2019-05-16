رغم أنها من أكثر نجوم العالم شعبية على "إنستغرام"... سيلينا غوميز "تفتح النار" على مواقع التواصل

وقالت غوميز (26 عاما) في مؤتمر صحفي في مهرجان كان السينمائي أمس الأربعاء "وسائل التواصل الاجتماعي كانت مريعة حقا لجيلي"، وفقا لرويترز.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI كريستيانو رونالدو يهزم سيلينا غوميز ويخطف منها ذلك اللقب

وتشارك جوميز في فيلم "الموتى لا يموتون" (ذا ديد دونت داي) مع بيل موراي وتيلدا سوينتون.

وردا على سؤال عن المخاطر المحدقة بكوكب الأرض من وجهة نظرها هي وطاقم الفيلم، قالت

"أدرك كم من الرائع استخدام منصتكم لكن يفزعني حقا أن أرى الخطورة التي تحدق بهؤلاء الفتية والفتيات، إنهم يجهلون الأخبار وما يدور حولهم… أعتقد أنه أمر خطير بالتأكيد. أظن أن الناس لا يتلقون المعلومات الصحيحة في بعض الأحيان".

ويوجه الفيلم وهو من إخراج المخرج الأمريكي جيم جارموش انتقادات إلى من ينكرون مخاطر تغير المناخ ويسخر من مخاطر العيش في مجتمع تغلب عليه النزعة المادية ويظهر فيهم الموتى (الزومبي) وهم يبحثون عن خدمة الواي فاي من أجل هواتفهم الذكية.

وسيلينا غوميز من أكثر النجوم في العالم جذبا للمتابعين على موقع "إنستغرام"، إذ يتابعها 150 مليون شخص، لكنها تتوقف عن استخدام الموقع من حين لآخر.

وقالت "أعتقد أنه من المستحيل أن تجعلها (وسائل التواصل الاجتماعي) آمنة في هذه المرحلة. لا يمكن حجب شيء".