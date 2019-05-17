بالفيديو... انهيار وبكاء سمية الخشاب بعد تذكرها "لحظات أليمة" مع طليقها أحمد سعد

لم تتمالك الممثلة المصرية، سمية الخشاب، دموعها، بعد تذكرها لحظات أليمة مع طليقها، المطرب والملحن المصري، أحمد سعد، أمس الخميس.

وبكت "الخشاب"، في ختام الجزء الثاني من لقاءها مع برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، من قسوة أحمد سعد معها، وقت ذهابها إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة في الطحال، بعد اعتدائه بالضرب عليها.

وقالت: "يصعب عليكِ نفسك عندما لم تقصري مع أحد، ولا تجدين سوى القسوة، وعندما يستهان بدمك، والتقليل من وجود مشكلة في الطحال، وإخبارك أنه مجرد عضو في جسدك ليس له أي فائدة".

وتابعت متأثرة: "على الرغم مما كنت أتعرض له، إلا أنني قبل دخولي غرفة العمليات بين الحياة والموت كنت أطالب الجميع ووالدتي أن يرعوا أحمد سعد ويهتموا به، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت سمية الخشاب كشفت في الجزء الأول من حوارها مع برنامج "شيخ الحارة"، أول أمس الأربعاء، أن طليقها أحمد سعد قام بضربها على ظهرها بخاتمه، ما تسبب لها في نزيف في الطحال واستوجب عملية جراحية لإنقاذ حياتها.

وأكدت مقدمة البرنامج، بسمة وهبة، أنها متضامنة تماما مع سمية الخشاب، من حيث توجيه أي عنف جسدي لها.