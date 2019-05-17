بالفيديو... سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها لإصابة خطيرة بسبب مقلب رامز جلال

وقالت في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، إنها تعرضت لإصابة في أحبالها الصوتية، بسبب صراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء"، الذي عرض في عام 2012.
وأوضحت أنها لم تخضع لعملية جراحية من أجل علاجها من الإصابة، ولكن أحبالها الصوتية أصبحت حساسة للغاية تجاه أي تيار هوائي شديد أو برد.
بسبب مقلب #رامز_جلال تعرضت لجرح في الاحبال الصوتية#مجموعة_انسان#سيرين_عبدالنور_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Rq9lIFhmL5— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 16, 2019
وأشارت إلى أنه بسبب هذه "الحساسية"، تعرض صوتها لبحة، الأمر الذي اضطرت فيه لعمل دوبلاج للعديد من مشاهدها في مسلسل "الهيبة"، أمام الممثل السوري، تيم حسن.
سيرين عبدالنور لـ #رامز_جلال: أنا خايفة عليك بسبب برامجك.#مجموعة_انسان#سيرين_عبدالنور_مجموعة_انسان pic.twitter.com/9c3laiSdqZ— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 16, 2019
ووجهت سيرين عبد النور من خلال برنامج "مجموعة إنسان"، التحية لرامز جلال، وأكدت أنها تخشى عليه، من وقوعه في قبضة أحد الضيوف العصبيين، الذين قد يعتدوا بالضرب عليه، بعدما استطاع أن يفلت من قبضة زوجها، بعد تعرضها للمقلب، واكتفى بتحطيم بعض كاميرات البرنامج.
ويواصل رامز جلال، تقديم برامج المقالب في رمضان 2019، من خلال "رامز في الشلال"، المعروض على فضائية "إم بي سي مصر" و"إم بي سي 1".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)