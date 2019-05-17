بعدالتبارز بالأغاني... نجيب ساويرس يتدخل للصلح بين محمد رمضان وبشرى (صور)

واستغل "ساويرس" تواجد رمضان وبشرى في الدورة الـ 72 لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، لعقد الصلح بينهما، وإزالة أي خلافات بينهما.

وقام ساويرس بالجمع بين محمد رمضان وبشرى، في الحفل الذي يقيمه سنويا، على هامش المهرجان، والتقطوا الصور التذكارية سويا.