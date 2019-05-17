بعدالتبارز بالأغاني... نجيب ساويرس يتدخل للصلح بين محمد رمضان وبشرى (صور)

واستغل "ساويرس" تواجد رمضان وبشرى في الدورة الـ 72 لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، لعقد الصلح بينهما، وإزالة أي خلافات بينهما.
وقام ساويرس بالجمع بين محمد رمضان وبشرى، في الحفل الذي يقيمه سنويا، على هامش المهرجان، والتقطوا الصور التذكارية سويا.
ومن ناحيتها، أعربت بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن سعادتها بتواجد محمد رمضان، وأكدت أنه لا يوجد خلاف بينهما من الأساس، وأن ما حدث مجرد مباراة فنية، وصلت إلى سوء تفاهم فقط.
كما أشارت إلى أنهما سيتعاونا معا في أعمال فنية قادمة.
وكان الخلاف بين محمد رمضان وبشرى نشب، في شهر ديسمبر/كانون الأول، بعدما طرحت بشرى أغنية بعنوان "كوبرا"، أبدت من خلالها استيائها من منح محمد رمضان لنفسه لقب "الملك".
وتقول بشرى في أغنيتها: "كل الكلام ياعينى قاله على الفاضي دا محصّلش رقم 70"، و"ملك الغابة لدغته كوبرا… أسدك يابا لدغته قطة".
بينما تقول أغنية محمد رمضان "الملك"، "أنا ملك الغابة شايفك قطة".
ومن ناحيته، رد محمد رمضان على سخرية بشرى منه، بمشهد من أغنيته "الملك"، ومعها رسالة هي: "الباشا اللى سَرَّح القطة… جمهورى بيقوله التاج على رأسى يالا يا بروطة".
وأثارت أغنية "كوبرا" لبشرى، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جذبت أكثر من نصف مليون مشاهدة، بعد مرور يوم فقط من طرحها على موقع "يوتيوب".
وأغنية بشرى من تأليف أحمد يسرى وألحان أحمد عاطف ومن إخراج وليد عطية.
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