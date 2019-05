بعدالتبارز بالأغاني... نجيب ساويرس يتدخل للصلح بين محمد رمضان وبشرى (صور)

View this post on Instagram

بشرة خير عشان رمضان كريم و كل سنة و كلنا طيبين و شكرا لكل من سعى و اولهم المهندس نجيب ساويرس اول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف و ده تنافس فنى ليس إلا و الأهم سعادة الجمهور….وان شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالاغانى بس…..

Bushra Rozza (@bushraofficial) on May 16, 2019 at 1:41pm PDT