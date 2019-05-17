بالفيديو... هكذا احتفلت "إم بي سي" بعيد ميلاد عادل إمام

احتفلت شبكة قنوات "MBC"، أمس الخميس، بعيد ميلاد الفنان المصري عادل إمام الـ79.

وعلى مدار اليوم، حرصت "شاشة "MBC مصر"، على عرض مجموعة من الفيديوهات لمحطات عادل إمام الفنية، وتقديمها في مقطع فيديو كتهنئه له بعيد ميلاده.

كما عرضت القناة حلقات خاصة من برنامج "YES، I AM FAMOUS" "نعم، أنا مشهور"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم.

وتحتفل مصر والوطن العربي ، في السابع عشر من شهر مايو/ أيار، من كل عام بعيد ميلاد الفنان، عادل إمام، الذي يحل هذا العام (79 عاما) في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة.

أكثر من 150 عملا فنيا شارك فيها الزعيم عادل إمام، الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.

واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام، وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم، في الوقت الحالي.