مخرج "زلزال" يرد على المؤلف عبد الرحيم كمال بعد طلبه وقف المسلسل

رد المخرج إبراهيم فخر على البيان الذي أصدره عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل "زلزال"، الذي طالب فيه بوقف عرض المسلسل.

وقال فخر "كلام لا يستحق الرد عليه"، مشيرا إلى أنه حاليا "مشغول بالتصوير وليس لديه وقت للرد على ذلك"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

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وأضاف أن كل المعلومات التي ذكرها البيان مغلوطة وعارية تماما عن الصحة، نافيا توقيعه على أية تعهدات خاصة بالعمل.

وطالب فخر المؤلف عبد الرحيم كمال بنشر صورة من ذلك التعهد إن وجد، موضحا أنه لم يتلق أى اتصال خاص بالموضوع من النقابة أو الشركة المنتجة أو السيناريست عبد الرحيم كمال.

يذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال كان أعلن عن تقدمه بشكوى لنقابة السينمائيين، أمس الخميس، ضد المخرج إبراهيم فخر، "يتهمه فيها بتجاوز كل أعراف المهنة، وتجاهله خمسة عشر حلقة مكتوبة ومسلمة للشركة المنتجة بعد الموافقة عليها من قبله واستبدالها بكتابة من عنده دون الرجوع للمؤلف".

وأوضح كمال خلال بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أنه تم الاتفاق بينه وبين الفنان محمد رمضان على تقديم مسلسل "زلزال" في شهر رمضان، واقترح عليه اسم المخرج إبراهيم فخر، الذي لا يعرفه، وأخبره "رمضان" بأعماله السابقة فوافق معتمدا على سابق التعامل بينه وبين محمد رمضان وبينه بين الشركة المنتجة.

وأشار إلى أنه مع بدايات العمل اكتشف وجود بعض الصعوبات في طريقة التعامل والتفكير والتصور الفني بينه وبين المخرج، وقام بتجاوزها حين أبدى تقبله وموافقته على تصوره الكامل للعمل.