شيرين عبد الوهاب تبكي بسبب صابر الرباعي

قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها بكت بسبب الفنان التونسي صابر الرباعي.

ونشرت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على أداء الرباعي لأغنيتها "جرح تاني" في برنامج "عايشة شو".

وكتبت: "أداءك وأنت بتغني جرح تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه أنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس صابر الرباعي".

أدائك وإنت بتغني #جرح_تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس @rebaisaber — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 16, 2019

​ومن جانبه علق صابر الرباعي على تغريدة شيرين، قائلا: "أختي الغالية شيرين لو ما كنتيش حركت إحساسي لما غنيتيها أنت، ما كنتش وصلت إحساسي للناس لما أنا غنيتها وهذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة".

@sherine أختي الغالية شرين لو ما كنتيش حركت آحساسي لما غنيتيها انت، ما كنتش وصّلت إحساسي للناس لما انا غنيتها و هذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة. — صابر الرباعي (@rebaisaber) May 16, 2019

​يذكر أن الفنان صابر الرباعي حل ضيفا مع الإعلامية عائشة عثمان، ببرنامج "عايشة شو" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2.