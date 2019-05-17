شيرين عبد الوهاب تبكي بسبب صابر الرباعي

ونشرت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على أداء الرباعي لأغنيتها "جرح تاني" في برنامج "عايشة شو".
وكتبت: "أداءك وأنت بتغني جرح تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه أنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس صابر الرباعي".
أدائك وإنت بتغني #جرح_تاني خلاني أبكي ومهما اتكلمت عن قد إيه إنت فنان كبير وعظيم مش هوفيك حقك.. أخويا اللي في تونس @rebaisaber— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 16, 2019
ومن جانبه علق صابر الرباعي على تغريدة شيرين، قائلا: "أختي الغالية شيرين لو ما كنتيش حركت إحساسي لما غنيتيها أنت، ما كنتش وصلت إحساسي للناس لما أنا غنيتها وهذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة".
@sherine أختي الغالية شرين لو ما كنتيش حركت آحساسي لما غنيتيها انت، ما كنتش وصّلت إحساسي للناس لما انا غنيتها و هذا الإحساس استمديته من غنائك لهذه الأغنية الرائعة.— صابر الرباعي (@rebaisaber) May 16, 2019
يذكر أن الفنان صابر الرباعي حل ضيفا مع الإعلامية عائشة عثمان، ببرنامج "عايشة شو" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2.
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