بصورة نادرة ورسالة مؤثرة... هكذا احتفل أبناء عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

كل سنة و انت طيب يا احلي و احن و اعظم اب في الدنيا… ربنا يديك الصحة و طولة العمر… و يحفظك و يحميك… و يخليك لينا و لبلدك… و يديك علي قد تعبك و نيتك 🙏🏻❤️

A post shared by Rami Imam (@ramimam) on May 17, 2019 at 7:34am PDT