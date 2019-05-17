بصورة نادرة ورسالة مؤثرة... هكذا احتفل أبناء عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79

احتفل أبناء الفنان المصري، عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 79، والذي يوافق اليوم 17 مايو/أيار.

وشارك المخرج رامي إمام، النجل الأكبر لعادل إمام، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة نادرة له في صغره مع والده، وكتب متمنيا له عاما سعيدا، ووصفه بأجمل وأعظم وأحن أب، داعيا الله أن يحفظه لاسرته ولبلده.

يذكر أن رامي إمام أخرج العديد من الأعمال الفنية لوالده، وكان آخرها مسلسل "فالنتينو"، الذي كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان الحالي.

بينما شارك الممثل محمد عادل إمام، النجل الأصغر لإمام فيديو احتفال قناة "إم بي سي مصر" السعودية، بعيد ميلاده، والذي تذيعه عبر فواصلها المتعددة بين المسلسلات.

وعلق "إمام" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تروح أجيال وتيجي أجيال.. تظهر نجوم وتختفي نجوم.. تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال.. ويفضل الزعيم زعيم".

تروح أجيال و تيجي أجيال.. تظهر نجوم و تختفي نجوم.. تتغير الاذواق و تتبدل الأحوال.. و يفضل #الزعيم زعيم 🔝🚀 pic.twitter.com/OfyfF0ek70 — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) May 16, 2019

ويشار إلى أن عادل إمام اشتهر في الوسط الفني العربي بأنه "الزعيم".

واحتفلت الصفحة الرسمية لعادل إمام على موقع "فيسبوك"، بعيد ميلاده الـ 79، بنشرها صورة له، وكتبت معها: "اليوم عيد ميلاد صانع الإبتسامة الزعيم عادل إمام".

يشار إلى أن عادل إمام لديه 3 أبناء، هم رامي إمام، وسارة إمام، ومحمد إمام.