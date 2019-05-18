الإنترنت مصدوم من ترشيح روبرت باتينسون بطل أفلام "توايلايت" لتجسيد "باتمان"

عبر العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم، من تقرير ذكر أمس الخميس، أن الممثل البريطاني، روبرت باتينسون، مرشح لتجسيد دور "باتمان".

ووفقا لتقرير مجلة "فارايتي" الأمريكية، فإن "باتينسون" الذي نال شهرته العالمية الواسعة، من بطولته لأفلام مصاصي الدماء "توايلايت"، يقترب من عقد صفقة مع "استوديوهات وارنر بروذرز"، لتجسيد دور بطل مجلات "دي سي" الهزلية الشهير، في الفيلم الجديد، الذي يحمل اسم "ذا باتمان"، ويتولى إخراجه مات ريفز.

واستنكر أحد مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي، ترشيح روبرت باتينسون لدور "باتمان"، مشيرا أنه لا عجب أن أفلام مجلات "مارفل" الهزلية أفضل من أفلام مجلات "دي سي".

Robert Pattinson as Batman??? This exactly why Marvel is better in every way smh pic.twitter.com/TC8WLzEGNh — Gio Ochoa (@LeGioOchoa) May 17, 2019

I like him as Cedric, I accept him as Edward but BATMAN! ARE YOU KIDDING ME? CAUSE THAT'S NOT FUNNY MAN? pic.twitter.com/9s4Gw7SMPu — ~Nik~16_02 (@nik_1602) May 17, 2019

(Robert Pattison as BATMAN)

aaaaaaa……….NO 😕😕😕😶😶😶 I don't think so.😶 pic.twitter.com/E8nW7TIjTI — O'mar Khadr (@OmarKhadr_MK11) May 17, 2019

​وفي ذات السياق، قام البعض بعمل عرائض وقعوا من خلالها على رفضهم تجسيد روبرت باتينسون لدور "باتمان" في أحدث ظهور له على شاشة السينما.

ومن المتوقع أن يطرح فيلم "ذا باتمان" الجديد بصالات السينما في يونيو/حزيران عام 2021.

ولكن أكد متحدث باسم "استوديوهات وارنر بروذرز" لشبكة "سي إن إن" أنها لم تعقد صفقة مع روبرت باتينسون حتى هذه اللحظة.

وكان آخر من جسد دور "باتمان" على شاشة السينما، هو الممثل الأمريكي الحائز على الأوسكار، بن أفليك، في فيلمي "Batman v Superman: Dawn of Justice" من إنتاج 2016 و"Justice League" الذي عرض في 2017.