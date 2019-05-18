شركة مياه غازية تعيد المال والبنون وزكية زكريا إلى شهر رمضان (فيديو)

دشنت شركة مياه غازية إعلانا لها بمناسبة شهر رمضان، جمعت فيه عدد كبير من الفنانين مع موسيقى لمسلسل مصري شهير هو "المال والبنون".

ويظهر في الإعلان الفنان المصري إبراهيم نصر، الذى قدم لسنوات برنامج الكاميرا الخفية، وشخصية زكية زكريا التى ارتبطت به لسنوات.

وأطلق الإعلان على كل فنان ظهر فيه دورا، فغادة عادل هي "المتعسفة في الطابور"، وأحمد سعيد عبد الغني في دور "المتأخر على الفطار".

والفنان علاء مرسي في دور "الدنيا صيام يا أخي"، وعبد الله مشرف في دور "ياجماعة إحنا في رمضان"، وبيومي فؤاد في دور "عاملين إيه على الفطار".

ويظهر أيضا في الإعلان حسين فهمي، في دور "صاحب أول فطار"، وتصاحبه موسيقى مسلسل "يتربى في عزو" للنجم الكبير يحيي الفخراني والفنانة الراحلة كريمة مختار، كما تظهر الفنانة فادية عبد الغني، وأحمد فتحي، وعبد الرحمن أبو زهرة، والإعلان من غناء المطرب المصري مدحت صالح.