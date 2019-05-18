كيم كارداشيان تتخذ قرارا غريبا فريدا بشأن مولودها الجديد

وأعلنت "كارداشيان"، اليوم السبت، إلى أنها اختارت اسم "Psalm West" لمولودها الجديد، بعد مرور أسبوع على مولده، كما أرفقت مع تغريدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أول صورة له.
Psalm West pic.twitter.com/F0elQd1cJq— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 17, 2019
وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.
يذكر أن كيم قد أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا.
وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.
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