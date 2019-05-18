شاهد أين تواجدت مادونا قبل إحيائها حفل "يوروفيجن" في إسرائيل (صورة)

والتقط مصور صورا لمادونا وهي في طريقها إلى ملهى ليلي في ميناء تل أبيب بعد حفل أقيم هناك. واستضاف المكان المطل على البحر المتوسط مجموعة من الفعاليات الخاصة بالمسابقة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / STRINGER المغنية الأمريكية مادونا تسير في أحد الشوارع قبل نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2019 في تل أبيب بإسرائيل، 16 مايو/أيار 2019

ووجهت انتقادات للمغنية البالغة من العمر 60 عاما بسبب مشاركتها المقررة غدا السبت في نهائي المسابقة التي أصبحت هدفا لدعوات مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين للاحتجاج على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وتقول إسرائيل إن دعوات المقاطعة مناهضة للسامية وتنطوي على تمييز.

وفي بيان أصدرته هذا الأسبوع، شرحت مادونا سبب قرارها الغناء على مسرح مسابقة "يوروفيجن"، وقالت إنها ستتحدث دوما بصوت عال للدفاع عن حقوق الإنسان وانها تأمل في رؤية "مسار جديد نحو السلام".

وأضافت

"لن أتوقف عن الغناء كي أتوافق مع الأجندة السياسية لشخص ما ولن اتوقف عن الحديث صراحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت بأي مكان في العالم".

ووصل للمرحلة النهائية بالمسابقة كل من ألبانيا، وأذربيجان، والدنمارك، ومالطا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وروسيا، والسويد، وسويسرا.