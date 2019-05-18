بالفيديو... احتراق قطار أثناء سيره في تشيلي

عانى ركاب قطار متجه إلى مدينة تشيلان في تشيلي من أكثر لحظات رعبا في حياتهم، عندما اشتعلت النيران على السكك الحديدية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقام أحد الركاب بتصوير مقطع فيديو من داخل القطار، حيث تنتشر ألسنة النار على سقف القطار، بينما يحاول الركاب الخروج من العربة.

@biobio @Cooperativa Esto ocurrió en el bagón 1 del tren con dirección a chillán en estación Sn. Javier pic.twitter.com/mheE0j2Gxj — José Rozas (@JRozas) May 17, 2019

ووفقا للمسؤول عن الصيانة في شركة السكك الحديدية، خورخي كورينجو، "هذا الحادث لم نشاهده من قبل ونشعر بالأسف لما حدث، ونعتذر للركاب وفتحنا تحقيقا بالحادث".

كما قال شاهد، بدأت النيران تشتعل على سقف القطار، ثم وقع انفجار بسبب عطل في إمداد الكهرباء، وبدأ الناس بمحاولة الخروج من العربة، ولم يلتزموا بقواعد الإجلاء لذلك كانوا في حالة من الهيستيريا.

وتم عشرات الركاب من القطار المحترق في محطة سان هافيير، لحسن الحظ، لم يسبب الحريق أي إصابات.