بالفيديو... صريخ "بطلة العالم في السب والقذف" شذى حسون مع "رامز في الشلال"

وقعت المطربة العراقية، شذى حسون، ضحية مقلب حلقة اليوم السبت من برنامج "رامز في الشلال".

وأشار مقدم البرنامج، رامز جلال، عن شذى حسون في مقدمته عنها بأنها "تؤمن أن الشهرة في هذا الزمان ليست بالموهبة، وأنها صاحبة دليل "كيف تصبحين نجمة بأقصر الطرق". وأضاف بأن شذى "لم تنل شهرتها من الغناء، وإنما بالشجار مع الفنانين، حتى أنك عندما تبحث على أغنيها لها على "يوتيوب" سيظهر أمامك فيديوهات بعناوين "لفظ خارج صادر منها عن الفنانة الفلانية".

ووصف رامز جلال شذى حسون بأنها "صاحبة الخناقات وصاحبة اللسان الي عاوز قطعه وبطلة العالم في السب والقذف"، وتابع بأنها "لعبت مع الكبار" على حد تعبيره، بشجارها مع المطربتين أحلام ونوال الكويتية.

وعبر بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من مقدمة رامز جلال عن شذى حسون في البرنامج، فيما تناقش البعض الآخر عن صراخها الشديد في البرنامج، سواء بعد وقوعها في الشلال أو عند مواجهتها للغوريلا.

وحاول رامز جلال أن يهدئ من ثورة شذى حسون، بعد تعرضها للمقلب، وقالت له إن من بين الفنانات اللاتي سيشمتن فيها فنانة أول حرف من اسمها هو الألف.

وغنت شذى حسون في ختام البرنامج أغنية "لولا الملامة" للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.