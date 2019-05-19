يوروفيجن: خسارة لإسرائيل... وروسيا في المركز الثالث... ولقطة مثيرة في فقرة مادونا (فيديو)

خسرت إسرائيل في حفل مسابقة "يوروفيجن" الدولية، الذي أقيم أمس السبت في تل أبيب، بينما كانت الدولة الفائزة هي هولندا بعد حصد مطربها دانكان لورنس، لأعلى الأصوات.

وجاءت روسيا في المركز الثالث بالمسابقة الغنائية، متمثلة في مطربها سيرغي لازاريف.

ووصل للمرحلة النهائية بالمسابقة كل من ألبانيا، وأذربيجان، والدنمارك، ومالطا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وروسيا، والسويد، وسويسرا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصل بممثل إسرائيل في حفل "يوروفيجن"، ليتمنى له التوفيق في المسابقة.

وقال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع مواطنه المطرب، كوبي ماريمي، ليلة أمس السبت، ليخبره أن "الأمة بأكملها تدعمك"، وفقا لرويترز.

وفي ذات السياق، أحيت "ملكة البوب" الأمريكية، مادونا، فقرتها الغنائية في حفل مسابقة "يوروفيجن"، للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأطلت مادونا (60 عاما) في الحفل، وهي متنكرة في صورة القديسة "جان دارك"، ولكن على هيئة مستقبلية، كما يوضح مصمم الأزياء العالمي، جان بول غوتييه، الذي صمم لها ملابسها لرويترز.

وقدمت مادونا في الحفل أغنيتين، الأولى هي أغنيتها الشهيرة "Like a Prayer" من عام 1989، والأخرى أغنية جديدة بعنوان "Future".

وشهدت فقرة مادونا الغنائية، لقطة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، هي وقوف راقصين خلفها بجوار بعضهما البعض، وأحدهما يضع العلم الإسرائيلي خلف ظهره، بينما وضعت الأخرى علم فلسطيني خلف ظهرها.

Madonna’s show @ #EurovisionTelAviv just included dancers with the Israeli & Palestinian flags 🇮🇱 🇵🇸 pic.twitter.com/PFf70ZTg9y — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) May 18, 2019

وكانت الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقا أمنيا حول مقر المسابقة للحيلولة دون وقوع هجمات أو احتجاجات بعدما دعا مؤيدون للمقاطعة المتفرجين إلى تجاهل الحفل.

وانتشرت الشرطة المسلحة حول مجمع إكسبو تل أبيب وكذلك سيارات الدورية والدراجات النارية مع مرور المتفرجين عبر أجهزة كشف المعادن وخضوعهم لفحوص أمنية دقيقة.

© AP Photo / Eduardo Verdugo شاهد أين تواجدت مادونا قبل إحيائها حفل "يوروفيجن" في إسرائيل (صورة)

وأصبحت المسابقة الدولية التي تشارك فيها 41 دولة هدفا لدعوات من جانب مؤيدين للفلسطينيين لمقاطعة الحدث احتجاجا على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم ينسحب من الحدث أي من المتسابقين الذين وصلوا للأدوار النهائية، ولا محطات تلفزيون، لكن الجهة المنظمة عززت الأمن داخل قاعة العرض تحسبا لسعي نشطاء لتعطيل الحفل الذي يذاع على الهواء مباشرة مساء اليوم أو مشاركة متسابقين في احتجاج على المسرح.

وتقول إسرائيل إن الدعوات المنادية لمقاطعة المسابقة بسبب إقامتها في إسرائيل تنطوي على تمييز ومعاداة للسامية وهو ما تنفيه حركة مقاطعة إسرائيل.