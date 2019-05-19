أرادت نفخ شفتيها بأقل التكاليف... هذا ما حدث لها (صور)

حاولت امرأة بريطانية نفخ شفتيها بأقل التكاليف، لتمر بمعاناة كبيرة وآلام شديدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت كيلي ماكفيكر إن حشوة الشفاه التي تبلغ قيمتها 90 جنيها إسترلينيا، جلبت لها مشكلات لم تكن تتوقعها.

واضطر الأطباء لمعالجة الشفاة بإحداث ثقوب في شفتيها على مدار ساعتين كاملتين أكثر من مرة.

NEWS: Botched lip fillers found for £90 on Facebook left mum with 'duck lips'. Beautician, who told Kelly McVicker she was qualified, administered 1.5ml of filler into her lips, in her own living room. When lips ballooned she went straight to A&E. https://t.co/NIhNRYUdnX pic.twitter.com/d6YSy7Xuhe — Consulting Room (@Consulting_Room) May 17, 2019

وأشارت ماكفيكر إلى أنها أجبرت على الاختفاء في المنزل لمدة 3 أسابيع بسبب التشوهات.

وحذرت ماكفيكر النساء من مخاطر إجراء عمليات حشو الشفاه لدى عيادات غير مختصة أو أطباء غير مؤهلين لإجراء عمليات التجميل.

وأوضحت ماكفيكر أنها بقت في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع، وفي المرات القليلة التي خرجت فيها للعمل كنت تضع وشاحا على فمها.