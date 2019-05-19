إحدى أعضاء فرقة "سبايس غيرلز" تصاب بالعمى

نقلت واحدة من أعضاء فرقة البوب النسائية البريطانية السابقة "سبايس غيرلز" يوم أمس إلى المستشفى في لندن إثر تعرضها لوعكة صحية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلت المغنية السابقة ميلاني براون البالغة من العمر 43 عامًا والمعروفة باسم ميل بي إلى المستشفى بسبب فقدان قدرتها على الرؤية بعينها اليمنى، وذلك بعد إصابتها بالعمى في عينها اليسرى منذ 20 عاما بسبب إجرائها عملية ليزر فاشلة.

وتلقت المغنية علاجًا طبيًا وأوصاها الأطباء بالبقاء في المستشفى، إلا أنها غادرت المستشفى لمواصلة تدريبات الغناء مع بقية أعضاء الفرقة.

— Spice Girls (@spicegirls) November 5, 2018

وفي وقت سابق أعلن فريق "سبايس غيرلز" عن عودته للجولات الغنائية وسيبدأن بجولة داخل بريطانيا في يونيو/حزيران المقبل دون فيكتوريا بيكهام.

ونشرت عضوات الفريق ميلاني شيزولم، وإيما بانتون، وجيري هورنو، وميلاني براون تسجيلا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد عودتهن معاً لعالم الغناء.