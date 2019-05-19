"بطل شعبي"... حصان يقرر اكمال السباق دون فارسه ليصل لخط النهاية (فيديو+صور)

شهد سباق "بريكنيس ستيكس" للخيول ،أمس السبت والذي أقيم في مدينة بالتيمور الأمريكية، حدثا طريفا كان بطله حصان وصل لخط النهاية بعد أن فقد فارسه.

الحصان الذي يحمل اسم "بود إكسبريس" أكمل السباق وحيدا دون فارسه حتى أنه نافس على مركز متقدم في السباق، ليخطف الأضواء من الحصان الفائز.

ورغم أن الحصان أكمل السباق إلى أنه وضع في خانة "لم يكمل" السباق نظرا لأنه كان دون فارسه، بحسب مانقل موقع "bleacherreport" الأمريكي.

هذا وبدأ السباق بسقوط الفارس جون فلازكيز، فارس "بود إكسبريس" أثناء فتح البوابة، وبالرغم من ترك فلازكيز جالساً على المضمار، واصل الحصان السباق، وخطف الأنظار.

وغردت محطة "NBC Sports" الرياضة عبر حسابها على "تويتر": "من فوضى ديربي كنتاكي إلى الفوز بسباق بريكنيس.. وور أوف ويل يحصد الجوهرة الثانية في التاج الثلاثي".

From the middle of the chaos of the #KYDerby, to the winner of the #Preakness.



War of Will takes the second jewel of the Triple Crown. pic.twitter.com/MzXHpj0GPr — NBC Sports (@NBCSports) ١٨ مايو ٢٠١٩

ليصبح "بود إكسبريس" هو البطل الشعبي.