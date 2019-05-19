تسجيل
21:01 19 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    سور الصين العظيم

    "بين الحقيقة والخرافة"... 10 حقائق عن سور الصين العظيم

    © Photo / Pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    تسود الكثير من المعلومات المغلوطة والخرافية حول سور الصين العظيم وحول إمكانية مشاهدته من الفضاء وسبب بنائه.

    نشر جون مان، مؤلف كتاب "Great Wall of China" مجموعة من المعلومات التي تكتنف هذا الباء العملاق.

    السور الذي يمتد على بطول يصل لحوالي 21 ألف كيلومترا بحسب مسح أثري أجرته ادارة التراث الوطني الصيني في عام 2012، ويعود بناء السور الى 500 عام سابق.

    ونشر موقع "History Extra" أشهر 10 حقائق ع هذا السور العظيم، وهي:

    1-لايمكن رؤيته من القمر

    جاءت هذه الفكرة من روبرت ربلي، الرسام الذي حصل على ثروة طائلة من سلسلة "Believe It Or Not"، واصف الجدار بأنه "أعظم أعمال الإنسان: الشيء الوحيد الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة من على سطح القمر".

    وعلى الرغم من نفي رواد الفضاء لذلك، ظلت العبارة اقتباسا واسع الانتشار باعتبارها "حقيقة".

    2- لايعرف باسم "السور العظيم" بين الصينين

    ظهر الاسم الصيني للسور قبل زمن طويل من تسميته بـ"سور الصين العظيم"، عندما كان لكل مدينة سورها المنفصل.

    كلمة Chéng تعني "سور مدينة" وأضاف الصينيون صفة؛ لكنها صفة "طويل" لا صفة "عظيم"ليصبح اسمه "الجدار الطويل".

    3-لم يبنى لصد هجمات المغول

    شيد الجدار بأمر من الإمبراطور الأول، الذي توفي عام 210 قبل الميلاد، أي قبل ظهور المغول سنة 800 ميلاديا.

    كان ان لصد شعب شيونغنو "أسلاف عرق الهان، وهي ثاني السلالات الصينية الحاكمة".

    4- السور ليس بالقدم الذي نعرفه

    يعتقد بأن تاريخ السور يعود لعام 221 قبل الميلاد حين اتحدت الصين لأول مرة، الى أنه كان عبارة عن كومة من الحجارة، الى ان السور الذي نعرفه يعود عمره الى 500 عام كأبعد تقدير، وهو بني على يد سلالة مينغ الحاكمة (1358-1644).

    5- لايحتوي على جثث

    تقول الشائعات القديمة إن عمالا قد دفنوا في السور، الى أنه لا يوجد أي دليل كتابي أو أثري على ذلك.

    6- ليس مجرد سور

    هناك حصون، وثكنات، وأبراج حراسة، وأبراج مراقبة، تصطف على الخطوط الرئيسية للسور.

    7- لم يتمكن من إيقاف أي غزو

    تمكنَت القبائل الشمالية من تخطي الجدار، ففي 1449 تمكن المغول من هزيمة سلالة المينغ على الناحية الجنوبية من الجدار، ولم تسنح الفرصة لإكمال بنائه سوى في فترة السلام بين 1571 و1644.

    ومع حلول عام 1644، وقع السور تحت سيطرة عشيرة مانشو، بعدما فتح الجنرال المينغي المحلي بوابة الشرق الأقصى "شانهايغوان" للغزاة.

    8- هناك أكثر من سور

    السور عبارة عن أجزاء صغيرة، ولا يشبه أغلبها المبنى العظيم الذي يزوره السائحون، تبقى منها أجزاء على مسافات متباعدة حول العاصمة بكين.

    9- عرض السور ضيق

    هناك أجزاء تتسع لمرور شخص واحد فقط، وفي الغرب من بكين توجد نجد بعض الأماكن بلا ممر من الأساس، حيث كان على الخيول والجنود السير بمحاذاة قاعدة السور.

    10- الرحالة الإيطالي ماركو بولو زاره

    يعتقد أن ماركو قد مر به عدة مرات خلال رحلته من بكين إلى قصر كوبلاي خان في شانادو، لكنه لم يجد أهمية لكتابة أي ملحوظة حوله.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... موقف محرج للسياح على سور الصين العظيم
    بالفيديو... ماذا طلب محمد بن سلمان فوق سور الصين العظيم
    الكلمات الدلالية:
    سور الصين العظيم, سور, حقائق, آثار, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا يحتفل بنتائج المرحلة الثالثة من سباق إيطاليا للدراجات تور أوف إتالي، 13 مايو/ أيار 2019
    جوارب ترامب الطريفة" وطائرات "سو-57" ترافق بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هوليود كيميائي
    هوليود الكيميائي يعود إلى سوريا
    منظومتا الدفاع الجوي إي-400 وإم آي إم-104 باتريوت
    منظومتا الدفاع الجوي "إس-400" و"إم آي إم-104"(باتريوت)"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك