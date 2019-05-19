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    ممثل يكشف ما يفعله زملاؤه لتتصدر أعمالهم "الترند"

    © Fotolia / Karelin Dmitriy
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    اتهم ممثل مصري، الفنانين، بدفع أموال يوميه، من أجل صعود أعمالهم في الترند اليومي، والعمل على توجيه المشاهد دون الاهتمام بالدور.

    وقال، محمد أنور، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إن فنانين يدفعون 400 دولار أمريكي يوميا من أجل أن تتصدر أعمالهم مواقع التواصل الاجتماعي.

    وتابع أنور:"أولا، مع احترامي لكل المخرجين والممثلين والمؤلفين اللي مشتغلوش في رمضان السنة دي واللي فعلا فيهم ناس كنير ونجوم كبار أنا شخصيا مفتقدهم كمتفرج، لكن فيه ناس مش فارق عدم وجودهم في شيء، بالعكس عدم وجودهم رحمة لينا كمشاهدين، وللأسف هما دول بقى اللي قاعدين يشتموا ويلعنوا في مستوى مسلسلات رمضان السنة دي، وإن المستوى ضعيف يا عيني على أساس أنهم لما كانوا بينزلوا بمسلسلات في رمضان كانو بيعملوا "game of thrones" و "breaking bad"، والحقيقة بقى إنهم كانوا بيعملوا أفشل مسلسلات ومحدش كان بيحب يجرحهم ويقولهم إيه القرف ده"

    وأوضح أنور، أحد أبطال "مسرح مصر" أنه ضد الشتيمة وقال:"مش ذنب الناس اللي شغالة السنة دي إن حضرتك قاعد فاضي وبتحقد عليهم بدل ما تحترم الناس اللي اشتغلت السنة دي في ظروف صعبة جدااا عشان تقدم محتوى محترما، أنا مش ضد إن حد ينقد أي عمل فني بس يكون فعلا نقد بجد لكن أنا ضد الشتيمة وقلة الأدب لأي فنان لأن حضرتك السنة الجاية هتتحط مكانة وهنشتمك بأوسخ الألفاظ".

    وأضاف أنور:"للأسف الصحافة الفنية في مصر فيها ناس محترمة جدا وناقدين فنيين مهمين بيفيدوا الفنان فعلا بنقدهم سواء سلبي أو إيجابيين لكن للأسف الكثير منهم بيقولوا رأيهم في الفنان على حسب حبه أو كرهه له، أو إن الناقد ده صاحب الفنان الفلاني فبيشتم منافسين الفنان ده ويمدح فيه هو وبس، وكل فنان للأسف حواليه ناقدين بيمدحوه ويشتموا في منافسيه فتلاقي الناقد من دول بيمدح في عمل فني فاشل وفشله واضح للجميع، وبيشتم في عمل فني ناجح جدا".

    واستغرب محمد أنور من النقاد بقوله: "الأغرب إنك تلاقي ناقد يطلع يقولك إن مسلسل كذه الناس بتشوفه ومسلسل كذه محدش بيشوفه، أنت عرفت منين الناس بتشوف إيه وما بتشوفش إيه، أنت نزلت سألت الـ١٠٠ مليون، ولا بتحسبها بالترند بتاع تويتر اللي بيتدفع فيه ٧ آلاف جنيه كل يوم، بطلو بقى كلام باسم الناس عشان إحنا كلنا هنا بنتوجه ناحية حاجة والناس في الشارع بتحب وبتتفرج على حاجة تانية خالص".

    واختتم أنور حديثه قائلا: "أنا مش بتكلم عشاني أقسم بالله بالعكس أنا أكتر سنة السنة دي اتقال عليه كلام كويس جدا، والناس في الشارع والنقاد عجبهم شغلي الحمد لله وعارف إن بعد كلامي ده احتمال الإعجاب ده يتغير لشتيمة، لكن بصراحة الوضع العام بقى مقرف والأجواء دي غير صالحة للفن عموما".

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