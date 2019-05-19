زوجة فنان مصري تعلن معاناتها مع المرض وخوفها من فراق أولادها

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري، أحمد الفيشاوي أنها تعاني من المرض، وتخاف من فراق أولادها.

وكتبت ندى الكامل عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنها لا تعرف ما المرض الذي تعاني منه بالضبط، لكنها أكدت "انهيارها".

وقالت زوجة أحمد الفيشاوي، إنها لا تريد أن تترك أولادها، وإنها لا تريد من الدنيا أي شيء.

وترددت أنباء عن طلاق ندى الكامل من أحمد الفيشاوي، لكن الأخير نفاها، وقال إن "كل ما تردد عن طلاقي أنا وندى غير صحيح بالمرة، غير معقول أن يخرج البعض في يوم وليلة ويطلقون هذه الإشاعة السخيفة"، بحسب موقع "إرم نيوز".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث خلاف أو غضب بين الرجل وزوجته، وقد يتطور الأمر في لحظة الغضب لحذف بعضهما بعضًا أو ما شابه ذلك".

وتابع: "أرجو ألا تخرج هذه الإشاعات عني وعن زوجتي مجددا، وأن تتحرى المواقع والصحف الدقة فيما تنقله من أخبار عن حياتي الشخصية".