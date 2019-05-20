بالصور... الممثلة المصرية سهير البابلي في الرعاية المركزة

دخلت الممثلة الكوميدية المصرية، سهير البابلي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، إثر تعرضها لمشاكل صحية خلال شهر رمضان.

وأعلن عن الخبر، المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، الذي أشار إلى أن زيارتها ممنوعة وفقا للأطباء، بحسب تقارير محلية.

وشارك "زهران" عير حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا له مع الممثلة المصرية، أثناء زيارته لها في المستشفى.

الفنانة المصرية سهير البابلي في العناية المركزة والأطباء يمنعون زيارتها. #خبرني pic.twitter.com/YpBYIqvq8c — خبرني Khaberni (@khaberni) May 20, 2019

وقال زهران: "إن النجمة محجوزة بالعناية المركزة في إحدى المستشفيات، وأضاف أن حالتها الصحية قد تحسنت كثيرا، لكن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء".

وكتب عمر زهران في تعليقه على الصور التي نشرها له برفقة البابلي: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعة دوما.. سهير البابلي".

واشتهرت سهير البابلي بالعديد من الأعمال المسرحية، منها "مدرسة المشاغبين" و"العالمة باشا" و"ع الرصيف" و"ريا وسكينة"، بالإضافة إلى تجسيدها لدور "بكيزة هانم الدرمللي" في المسلسل التلفزيوني "بكيزة وزغلول".