تسجيل
15:15 20 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    شهر رمضان في تونس: مخللات معروضة بأحد المحلات التونسية

    10 طرق سحرية لن تشعرك بالجوع في ساعات الصيام الطويلة

    © Sputnik .
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صيام ما يقرب من 16 ساعة، ربما يجعل أي شخص لا يشعر فقط بالجوع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وفقدان الجسم لكل المياه والدهون مع الحر الشديد.

    لكن ربما لم يدرك أولئك الذين يتضورون جوعا الطرق العشر السحرية، التي رصدتها شبكة "سي إن إن"، لحماية أي شخص من الشعور بالجوع.

    تلاميذ يمنيين ينتظرون وجبات مدرسية مجانية في إحدى مدارس صنعاء في 19 فبراير / شباط 2019
    © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
    نصائح غذائية تناسب الصيام لأداء أفضل في الامتحانات
    وتهتم تلك الطرق في تدريب العقل وتمرينه على عدم الشعور بالجوع، وعدم احتياجه الدائم للغذاء.

    وتأتي تلك الطرق السحرية على النحو التالي:

    1- ابدأ بالصغير:

    لا تندفع إلى طعام الإفطار، ولا تتناول كميات كبيرة في أول وجبات، وابدأ بتناول القليل من الطعام، ثم خذ فترة من الراحة، وإذا شعرت أنك ما زلت جوعانا تناول المزيد، وهكذا.

    2- وعاء الفاكهة:

    اجعل أمامك دوما وعاء على طاولة المطبخ به مختلف أنواع الفاكهة الصحية، خاصة وأن أحدث دراسات جامعة "كورنيل" للأغذية، ذكرت أن وجود وعاء الفاكهة أمام الشخص يجعله غير مقبل على الغذاء لأنه دوما بجواره.

    3- إخفاء المشروبات الغازية والحلويات:

    حاول دوما ألا تجعل المشروبات الغازية أو الحلويات في متناول يدك، واسعى إلى إخفائها في إمكان بعيدة عن متناول يدك، لأن استهلاكها يساهم في زيادة شعورك بالجوع وزيادة وزنك أيضا.

    4- المرآة:

    ضع مرآة في المطبخ أو غرفة الطعام الخاصة بك، وكلما ذهبت لتناول أي طعام، انظر إليها، سيساعدك هذا على استهلاك كميات أقل من الطعام، وسيمنحك الصبر إذا ما وجدت كل مرة تشعر فيها بالجوع أن وزنك بدأ يقل.

    كما وجد الباحثون في جامعة كورنيل أن تناول الطعام غير الصحي أمام المرآة يمكن أن يجعله أقل لذة. كما أن مشاهدة نفسك تأكل الوجبات السريعة يؤدي إلى عدم الراحة، لأنك تدرك تماماً أن هذا الاختيار غير صحي.

    5- الكتابة:

    اكتب ودوّن كل ما تتناوله من طعام، لأنك عندما تدون ما تتناوله من طعام يجعلك أكثر وعيا بما تحتاجه معدتك، ويجعلك لا تشعر بالجوع بصورة مستمرة.

    6- أطباق أصغر:

    يساهم تبديل الأطباق الخاصة بك إلى أصغر، بتقديم كميات أقل من الطعام، وبالتالي الحد من الإفراط في الأكل، ثم عدم الشعور بالجوع سريعا.

    7- الطعام قبل التسوق:

    تناول وجبة خفيفة قبل أن تذهب إلى البقالة، سمعنا جميعاً هذه النصيحة عدة مرات سابقا، وفي الواقع، وجدت الأبحاث في جامعة كورنيل أن تخطي الوجبات قبل الذهاب إلى السوبر ماركت، يؤدي إلى عمليات شراء غير صحية، وربما يؤدي إلى أيضا شعور المرء بالجوع سريعا بعدها.

    8- برامج الطبخ محرمة:

    إذا كنت تحاول تناول كميات أقل من الطعام، ابتعد عن مشاهدة برامج الطبخ، إذا كنت لا تريد أن تشعر بالجوع خلال الصيام، ابتعد عن برامج الطبخ.

    ذكرت إحدى الدراسات، أن مشاهدة صور الأطعمة الدسمة، يمكن أن يحفز مركز الشهية في دماغك، ويجعلك تشعر بالجوع.

    9- بالحساب:

    يمكن أن يساعدك حساب السعرات الحرارية على تخفيف الوزن، ولكنه قد يستغرق وقتاً طويلاً لتدوين كل ما تأكله. وأثبتت دراسة حديثة فعالية هذه الطريقة، فقد خسر المشاركون فيها 1.5 كيلوغرام في المتوسط على مدار شهر واحد عن طريق خفض عدد السعرات اليومية بنسبة 20 إلى 30٪.

    10- مضغ العلكة:

    اكتشفت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يمضغن العلكة لمدة 45 دقيقة بعد تناول طعام الغداء، تمكن من تأجيل الوجبات الخفيفة الشهية إلى وقت لاحق من اليوم.

    أضف إلى ذلك، أن العلكة الخالية من السكر تساعد على تنظيف الأسنان، عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب.

    انظر أيضا:

    مصر... تحديد موعد عيد الفطر فلكيا وأطول أيام الصيام
    نصائح غذائية تناسب الصيام لأداء أفضل في الامتحانات
    أنواع الصيام عند الديانات والمجتمعات المختلفة
    دولة عربية تصوم أكثر من 16 ساعة... عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2019 حول العالم
    كلوب يكشف كيف عالج محمد صلاح من "الصيام" التهديفي
    محمد صلاح يتحدى "الصيام" بجائزة "خاصة"... وصفها بـ"الأفضل"
    ساعات الصيام في الجزائر تشعل الجدل بين وزير الأوقاف وعالم فلك شهير
    إقامة خيمة موسكو الرمضانية عشية حلول شهر الصيام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار رمضان, صيام رمضان, جوع, شهر رمضان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء شريريتا جينيسن على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ72
    نجمات السجادة الحمراء في مهرجان كان
    1
    "غوغل" تضرب "هواوي" فهل ترضخ الأخيرة
    منظومتا الدفاع الجوي إي-400 وإم آي إم-104 باتريوت
    منظومتا الدفاع الجوي "إس-400" و"إم آي إم-104"(باتريوت)"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك