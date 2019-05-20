بطل فيلم "علاء الدين" يهتف "تحيا مصر" 3 مرات (فيديو)

وجه الممثل المصري، مينا مسعود، رسالة مصورة إلى الشعب المصري، أمس الأحد، بمناسبة قرب طرح فيلم "علاء الدين"، في دور العرض السينمائية، وهو من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية.

وقال "مسعود" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه متحمس جدا لكي يشاهدوا الفيلم، وإنه فخور بأن يكون جزءا منه، وتمنى أن يحبوه مثلما أحبه هو وشعر بالسعادة كثيرا أثناء تصوير مشاهده.

واختتم مينا مسعود رسالته، بهتافه "تحيا مصر" 3 مرات.

وسيطرح فيلم "علاء الدين" في السينمات حول العالم، ابتداءا من 22 مايو/أيار الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الأمريكي، ويل سميث، وهو من إخراج البريطاني، غاي ريتشي، في دور "جني" مصباح " علاء الدين، الذي يحقق له أمنياته بالثراء ووقوعه في حب "الأميرة ياسمين".

ويحكي الفيلم الجديد القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج عام 1992، والتي تدور حول شخصية اللص "علاء الدين"، وحبه لـ "الأميرة ياسمين".

وفيلم "علاء الدين" هو أحدث إصدارات ديزني من الأفلام السينمائية التي تعيد تقديم أفلام رسوم متحركة شهيرة مثل "The Jungle Book" و"Dumbo"، وكذلك فيلم "The Lion King" الذي سيعرض هذا الصيف.