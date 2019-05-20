بالفيديو... أعنف طريقة من رامز جلال لزيادة رعب شيرين رضا بشكل مخيف

زاد الفنان رامز جلال من جرعة الرعب والفزع في حلقة الممثلة شيرين رضا التي عُرضت مساء اليوم الاثنين.

ومرت الفنانة شيرين رضا بلحظات عصيبة في قارب برنامج المقالب "رامز في الشلال" على شاشة MBC مصر، كانت كفيلة باستنفاد مخزونها من الصرخات لفترة طويلة قادمة.

فلم يكن كافيا وجود شخص بجانبها يطلق كل لحظة البوق المزعج قرب أذنها، ويلقي بجسده عليها وسط حالة من الذعر فوق القارب، لكن شيرين رضا تعرضت أيضا لسلسلة من الصدمات العنيفة جدا.

وبعد ظهور الغوريلا التي يرتديها رامز جلال، وبعدما ترك فريق البرنامج شيرين رضا وحيدة أمام الغوريلا استسلمت لمصيرها وغطت رأسها بيديها منتظرة ما ستفعله بها. ثم اقترب من شيرين رضا ولمسها مما أزاد من خوفها، وبعدها خلع القناع ليظهر وجهه، وفور رؤيتها له حاولت الإمساك بالحجارة محاولة ضربه، ولكنه أمسك يدها.

وفي بداية الحلقة، قال رامز جلال عن شيرين رضا "ملكة جمال سن اليأس.. بطلة العالم في المراهقة المتأخرة.. حد يحجزلي الشفاطة اللي شربت منها.. أحب المانيكير الأسود.. بتحبي الفيل يا ريتني كنت بزلومة.. ادخلي ببنطلون المارينز اللي لابساه دا".

يذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.