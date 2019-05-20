إعلان جديد من تركي آل الشيخ

وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم".
يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم..— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 20, 2019
وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. 🇸🇦
وبالتوفيق للجميع
وأضاف آل الشيخ "ستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، وبالتوفيق للجميع".
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