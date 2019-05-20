إعلان جديد من تركي آل الشيخ

أصدر تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إعلانا جديدا يكشف تفاصيله يوم الأربعاء.

وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم".

يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم..

وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. 🇸🇦

وبالتوفيق للجميع — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 20, 2019

وأضاف آل الشيخ "ستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، وبالتوفيق للجميع".