بعد "فضيحة ستاربكس".. خطأ فادح جديد في "صراع العروش"

رصد متابعو المسلسل التليفزيوني الشهير "صراع العروش" خطأ آخر، في أحداث الحلقة الأخيرة، والتي عرضت أمس الأحد 19 مايو/أيار الجاري.

وشاهد الجميع، زجاجة مياه بلاستيكية على الأرض خلال أحد المشاهد، خلف حذاء شخصية سامويل تارلي، التي يؤديها الممثل البريطاني جون برادلي.

#GameOfThrones #Fail Game of Thrones caught red handed AGAIN, falling all of its fans, and I’m not talking about the disappointing ending; a water bottle behind Sams leg made it in the shot🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/NgucsVP0nj — MrsNevaLanded (@Mrsnevalanded) May 20, 2019

وانتشر مقطع الفيديو الذي يرصد الخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر تعليق رسمي من شركة "إتش بي أو" منتجة المسلسل.

كان كوب قهوة يحمل العلامة التجارية"ستاربكس" ظهر على مأدبة أمام شخصية دينيريس تارغيريان التي تؤديها الممثلة إميليا كلارك، خلال إحدى الحلقات، الأمر الذي أغضب متابعي المسلسل، ودفع صناعه للاعتذار.