إصابة شيرين رضا خلال برنامج "رامز في الشلال" (فيديو)‎

أصيب الممثلة المصرية شيرين رضا، بكدمات في وجهها خلال مشاركتها في برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

وكانت شيرين رضا الضحية الـ15 من برنامج رامز في الشلال، المذاع على فضائية "mbc".

وأصيب شيرين بالكدمة عندما كانت "الخوذة" بعدما سقطت على الأرض خوفا من ظهور "الغوريلا" التي يرتديها رامز جلال.

وكشف رامز عن شخصيته الحقيقة وعندما بدأت شيرين، في التقاط أنفاسها، اكتشفت تعرضها لكدمات في وجهها بسبب "الخوذة"،.

ومرت الفنانة شيرين رضا بلحظات عصيبة في قارب البرنامج، كانت كفيلة باستنفاد مخزونها من الصرخات لفترة طويلة قادمة.

فلم يكن كافيا وجود شخص بجانبها يطلق كل لحظة البوق المزعج قرب أذنها، ويلقي بجسده عليها وسط حالة من الذعر فوق القارب، لكن شيرين رضا تعرضت أيضا لسلسلة من الصدمات العنيفة جدا.

وتقوم فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.