بمناسبة "عام التسامح"... نصف مليون دولار لإطلاق سجناء في دبي

أعلنت شرطة دبي إطلاق سراح 21 سجينا، بمناسبة "عام التسامح"، بعدما تبرع شخصان بمليوني درهم لدفع ما عليهم من مستحقات.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin بالفيديو...شرطة دبي تحقق رقما قياسيا

قالت وكالة أنباء الإمارات ( وام )، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار، إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، تمكنت، بالتعاون مع فاعلي خير من إطلاق سراح 21 نزيلا سجنوا في قضايا تجارية، شملت نزاعات وقروض بنوك.

ولفتت الوكالة إلى قول مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة العامة تلقت، حوالي مليون و86 ألف درهم للإفراج عن 4 نزلاء، كما تلقت من فاعل خير آخر أكثر من 916 ألف درهم، لإطلاق سراح 17 نزيلا.

وقال بيان القيادة العامة لشرطة دبي إنها تحرص على إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وجهات خيرية، لتوسيع رقعة العمل الإنساني، مشيرة إلى أن ذلك يواكب الاحتفالات في دار زايد الخير والعطاء بـ"عام التسامح".

ولفتت الوكالة إلى قول الملازم أول حبيب الزرعوني، رئيس قسم الرعاية الإنسانية، إن التبرعات تجاوزت مليوني درهم (حوالي نصف مليون دولار)، مشيرا إلى أ، ذلك ساهم في الإفراج عن نزلاء متعسرين وعاجزين عن دفع التزاماتهم تجاه أفراد أو بنوك.