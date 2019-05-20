أول رد فعل من أرنولد شوارزنيغر تجاه شاب اعتدى عليه غدرا (فيديو)

قال الممثل الأمريكي الشهير والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أرنولد شوارزنيغر، إنه لن يقاضي الشخص الذي باغته بهجوم أمام الكاميرات في جنوب أفريقيا.

وكان صاحب الـ71 عاما يشارك في التحكيم بمسابقة تحمل اسم أرنولد كلاسيك في مدينة جوهانسبرغ، وقفز شخص في الهواء وركله بقدميه من الخلف.

Update: A lot of you have asked, but I’m not pressing charges. I hope this was a wake-up call, and he gets his life on the right track. But I’m moving on and I’d rather focus on the thousands of great athletes I met at @ArnoldSports Africa. — Arnold (@Schwarzenegger) May 19, 2019

وأمسك حراس أرنولد بالمهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته، أو الدافع من وراء فعلته.

وغرد أرنولد عبر "تويتر"، قائلا إن الكثير من محبيه طالبوه بمقاضاة المعتدي، لكنه أكد أنه لن يفعل ذلك.

وأعرب شوارزنيغر عن أمله في أن تكون الحادثة مجرد دعوة لاستيقاظ المعتدي وإعادته للمسار الصحيح.